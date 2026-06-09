Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260609-1- Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Güby (ots)

Am 06.06.2026 kam es auf der B76 zwischen Kosel und Güby zu möglichen Gefährdungen im Straßenverkehr. Ein zuvor bereits verunfallter PKW soll auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Die Polizei aus Eckernförde sucht nach Zeugen.

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Eckernförde zu einem in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der B76 in Fahrtrichtung Schleswig gerufen. Der PKW konnte zusammen mit seinem Fahrzeugführer in Güby angetroffen werden.

Im Rahmen der ersten Feststellungen durch die Polizeibeamten ergaben sich Hinweise auf einen durch den 43-jährigen deutschen Fahrzeugführer verursachten Unfall im Schwansenweg auf Höhe der Ortschaft Bohnert. Dort soll dieser mit seinem braunen PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Leitplanke touchiert haben.

Weiterhin ergaben sich erste Hinweise auf den Alkoholkonsum vor Fahrtantritt bei dem Tatverdächtigen. Daher wurde dieser zum Polizeirevier Eckernförde gebracht und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass der PKW-Fahrer sein Fahrzeug auch zwischen Kosel und Güby mehrfach auf die Gegenfahrbahn gesteuert habe. Dabei hätte sich mindestens ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn befunden. Zu einem weiteren Unfall kam es nicht.

Die Polizei aus Eckernförde bittet daher Personen, denen ein entsprechendes Fahrverhalten eines PKW am Samstagabend zwischen Rieseby und Güby aufgefallen ist, sich unter der 04351 908-0 beim Polizeirevier Eckernförde zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke Pressesprecher PD Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell