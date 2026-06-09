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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260609-2-PDNMS- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rendsburg (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Rendsburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Der Fahrer des E-Scooters verletzt sich dadurch, der Fahrradfahrer flüchtet vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 08.06.2026 gegen 10:35 Uhr befuhr der 74-jährige E-Scooter-Fahrer den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Straße Am Gerhardsdamm in Richtung Thormannplatz. Im entgegen kommt ein Fahrradfahrer, der in Richtung Gerhardstraße unterwegs ist.

Beide kollidieren miteinander, wobei der E-Scooter-Fahrer zu Boden stürzt. Dabei verletzt er sich leicht an der Hand und Kopf und wird zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort.

   Die Rendsburger Polizei sucht daher nach Zeugen des Unfalls. Wer 
hat den Unfall selbst wahrgenommen oder kann Angaben zu dem 
Fahrradfahrer machen? Dieser kann wie folgt beschrieben werden:
   - männlich
   - bekleidet mit einer blauen Windjacke, beige Kapuze und schwarzen
     Sneakern
   - fuhr auf einem schwarzen Herren-E-Bike

Hinweise nimmt die Polizei Rendsburg unter der 04331-208430 oder per Mail an rendsburg.prev@polizei.landsh.de entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke Pressesprecher PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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