Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260610-1-PDNMS- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Bahnschranke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eckernförde (ots)

Am Vormittag des 08.06.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Bahnschranke am Bahnübergang der Berliner Str. in Eckernförde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 09:15 - 11:45 Uhr am Montagvormittag wurde eine Bahnschranke des Bahnübergangs in der Berliner Str. in Fahrtrichtung Kiel augenscheinlich durch ein Fahrzeug beschädigt. Bisherigen Erkenntnissen nach dürfte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug mittig mit der Bahnschranke kollidiert sein. In der Folge dürfte die Bahnschranke dadurch zu Boden gefallen sein. Auf die Bahngleise oder die Fahrbahn rollte die Schranke glücklicherweise scheinbar nicht.

Nachdem die Polizeibeamten des Polizeireviers Eckernförde an der Unfallstelle eingetroffen waren, erschienen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, um den Bahnübergang zu sichern.

Die Polizei aus Eckernförde sucht daher nun Zeugen des Unfallgeschehens. Personen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder die Unfallzeit machen können werden gebeten, sich unter der 04351 908-0 beim Polizeirevier Eckernförde zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke Pressesprecher PD Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell