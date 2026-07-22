Polizei Eschwege

POL-ESW: 14.000 Euro für schweren Unfall gefordert: Festgenommenem Geldabholer nach Schockanruf droht U-Haft

Eschwege (ots)

Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

Ein beachtlicher Erfolg ist der Polizei am gestrigen Dienstagabend in Hessisch Lichtenau mit der Festnahme eines Tatverdächtigen in einem Fall betrügerischer Schockanrufe gelungen. Eine Zivilstreife hatten den 29-jährigen Mann bei der Geldabholung am Wohnhaus einer Seniorin festgenommen. Der Tatverdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wird aktuell einem Haftrichter vorgeführt, der über eine Untersuchungshaft entscheidet.

Der Anruf eines angeblichen Polizeibeamten war am gestrigen Nachmittag auf dem Festnetzanschluss der hochbetagten Frau aus Hessisch Lichtenau eingegangen. Der Betrüger am anderen Ende der Leitung gab vor, dass der Sohn der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem er sogar selbst verletzt wurde. Um eine Inhaftierung des Sohnes abzuwenden wurde eine hohe Kaution gefordert, woraufhin das unter Schock stehende Opfer während des Telefonats 14.000 Euro Bargeld in eine Tüte packte. Der Schwindel flog jedoch durch weitere gestern bei der Polizei gemeldete Schockanrufe in ganz Nordhessen auf, sodass gegen 18:30 Uhr die Handschellen für den Abholer klickten, der in Erwartung fetter Beute von der Betrügerbande zur Anschrift der Seniorin geschickt worden war. Die weiteren Ermittlungen gegen den 29-Jährigen und die noch unbekannten Mittäter wegen bandenmäßigen Betrugs werden bei der Kasseler Kripo geführt.

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