Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In Streit eingegriffen: Schläge bekommen

Halver (ots)

Ein 16-Jähriger wurde am Samstag bei einem Angriff eines Unbekannten am Siepen verletzt. Der Geschädigte rief die Polizei. Wie er der Polizei berichtete, habe er auf einer Bank gesessen, als in seiner Nähe eine Frau und ein Mann einen Streit begann. Als die Frau plötzlich um Hilfe schrie und weglief, stellte er sich dem Unbekannten in den Weg. Der schlug ihn mit einem Stock und zog ein Messer. Darauf ergriff auch der 16-Jährige die Flucht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Beamten stellten das Fahrrad des mutmaßlichen Angreifers sicher. (cris)

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