Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannter Täter randaliert in Kirchengemeindehaus in Bad Sooden-Allendorf: Zeugen nahe Kirchplatz gesucht

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Ein unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend in dem Gemeindehaus einer Kirchengemeinde in der Straße "Kirchplatz" in Bad Sooden-Allendorf randaliert und Schaden verursacht. Ein vor Ort anwesender Verantwortlicher der Gemeinde hatte den Schaden entdeckt, nachdem sein Hund gegen 18:45 Uhr angeschlagen hatte und er daraufhin nach dem Rechten schaute. Dabei stellte er fest, dass ein Drucker und ein Fernseher durch Schläge mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden und alarmierte sofort die Polizei. Eine Fahndung der eingesetzten Streife der Polizeistation Eschwege nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf rund 2.000 Euro. Die Hintergründe und das Motiv des Randalierers sind bislang noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Zeuge hörte nach Anschlagen des Hundes eine Autotür zuschlagen, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Täter, den er nicht mehr zu Gesicht bekam, mit einem Fahrzeug flüchtete. Zeugen, die am gestrigen Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschwege unter 05651-9250 zu melden.

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