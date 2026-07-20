Polizei Eschwege

POL-ESW: Vier geparkte Autos in Bad Sooden-Allendorf zerkratzt: Zeugen in Kirchstraße gesucht

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag vier geparkte Autos in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf beschädigt. Die Besitzerin ihres in der Straße geparkten Kias hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem ihr der zerkratzte Lack an ihrem Fahrzeug aufgefallen sei. Durch die eingesetzte Streife der Polizeistation Eschwege wurde festgestellt, dass noch weitere Autos im Nahbereich durch Zerkratzen beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizisten haben die unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand die Lackschäden an den Fahrzeugseiten mutwillig verursacht. Dabei gingen sie offenbar wahllos vor, denn sie beschädigten Pkw der Marken Volvo und VW. Der Gesamtschaden an den insgesamt vier beschädigten Autos beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Zeugen, die zwischen Samstagabend, 21:00 Uhr, und Sonntagmittag, 13:30 Uhr, im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Eschwege unter 05651-9250 zu melden.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell