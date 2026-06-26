Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rettungsmaßnahmen in Wolgast behindert - Polizei ermittelt

Wolgast (ots)

Am Mittwochvormittag (24.06.2026) gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus in der Hufelandstraße in Wolgast zu einem Vorfall, bei dem Einsatzkräfte des Rettungsdienstes während der Versorgung eines Patienten erheblich behindert wurden.

Der Rettungswagen befand sich im Rahmen eines medizinischen Notfalleinsatzes unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mittig auf dem Parkplatz des Ärztehauses. Während der intensivmedizinischen Behandlung des Patienten sollen die Rettungskräfte nach bisherigen Erkenntnissen von einem Ehepaar wiederholt bedrängt und beleidigt worden sein, da diese nicht mit dem Abstellort des Rettungswagens einverstanden waren. Trotz mehrfacher Hinweise darauf, dass sich der Patient im Krankenwagen in einem kritischen Gesundheitszustand befand, zeigten sich die Beteiligten uneinsichtig.

Im weiteren Verlauf versuchte der 70-jährige deutsche Mann, mit seinem Pkw an dem abgestellten Rettungswagen vorbeizufahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Einsatzfahrzeug. Die dadurch erforderliche Unfallaufnahme sowie die anhaltenden Störungen führten zu einer Verzögerung der medizinischen Versorgung und des anschließenden Transports des Patienten. Zudem beleidigte die 60-jährige deutsche Frau die Einsatzkräfte im Zuge der Unfallaufnahme.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung bzw. Behinderung von hilfeleistenden Personen und Beleidigung aufgenommen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Behinderung von Rettungskräften kein Kavaliersdelikt ist. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes handeln unter hohem Zeitdruck, um Menschenleben zu retten. Jede vermeidbare Verzögerung kann die Gesundheit oder sogar das Leben eines Patienten gefährden.

Verhaltenshinweise der Polizei:

- Schaffen Sie Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn unverzüglich Platz. - Akzeptieren Sie, dass Rettungsfahrzeuge an Einsatzorten auch außerhalb regulärer Parkflächen oder vorübergehend verkehrsbehindernd abgestellt werden müssen. Dies dient ausschließlich einer schnellen medizinischen Hilfe. - Unterlassen Sie Diskussionen mit Einsatzkräften während eines laufenden Notfalleinsatzes. Diese können wertvolle Zeit kosten. - Bewahren Sie Abstand zu Einsatzfahrzeugen und Rettungskräften und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.

Rechtliche Hinweise:

Wer Rettungskräfte bei einem Einsatz behindert oder ihre Arbeit erheblich erschwert, muss mit straf- oder ordnungsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Kommt es durch ein solches Verhalten zu einer Verzögerung lebensrettender Maßnahmen oder werden Einsatzkräfte gefährdet, kann dies strafrechtlich besonders schwer wiegen.

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