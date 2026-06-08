Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zweite Folgemeldung zu schwerem Unfall in Kassel-Oberzwehren: Auch Beifahrerin im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am 30.05.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6284841 sowie am 03.06.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6287428 veröffentlichten Pressemitteilungen).

Kassel-Oberzwehren:

Bereits am Freitag, den 30. Mai 2026, kam es auf der Altenbaunaer Straße in Kassel zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen und zahlreichen Verletzten, von denen ein 67-jähriger Autofahrer später im Krankenhaus infolge seiner schweren Verletzungen verstorben war. Die Polizei erreichte nun die traurige Nachricht, dass auch seine 69 Jahre alte Beifahrerin vergangene Woche im Krankenhaus verstorben ist. Alle weiteren Verletzten hatten die Krankenhäuser am Tag nach dem Unfall wieder verlassen können. Die Ermittlungen zum Ablauf und der Ursache des Unfalls dauern an.

Der schwere Unfall hatte sich an dem Freitagabend gegen 19:30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der 67-Jährige aus Kassel am Steuer eines VW stadteinwärts auf der Altenbaunaer Straße unterwegs. In Höhe der Brandgasse fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden BMW auf, der zu dieser Zeit seine Geschwindigkeit verlangsamt haben soll. Infolge des Auffahrunfalls kam der VW nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, wobei der 67-Jährige und seine 69-jährige Beifahrerin aus Kassel die schweren Verletzungen erlitten. Der BMW, der von einer 45-jährigen Frau aus Kassel gesteuert wurde, geriet nach der Kollision ins Schleudern, stieß frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen und touchierte noch einen Renault. Die 45-Jährige und die vier im Fahrzeug sitzenden Kinder im Alter von acht und neun Jahren sowie der 53-Jährige Skoda-Fahrer und die Insassen in seinem Pkw, eine 25-jährige Frau und ein dreijähriges Kind, alle aus Baunatal, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zum Teil in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die 51-jährige Frau aus Kassel am Steuer des Renault blieb unverletzt. Alle vier Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Zur Rekonstruktion des Unfalls ist auch ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden.

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