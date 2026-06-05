Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Geschenk aus Dankbarkeit stellt sich als Trick heraus: Rentner in Kassel-Fasanenhof bestohlen; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Ein vermeintliches Geschenk aus Dankbarkeit hat sich am Mittwoch im Kasseler Stadtteil Fasanenhof als dreister Trickdiebstahl herausgestellt, bei dem ein bislang unbekannter Täter die Goldkette eines hochbetagten Mannes erbeutete. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf den Täter.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten berichten, hatte sich die Tat gegen 11 Uhr in der Straße "Eisenschmiede" ereignet. Dort wurde der Senior in Höhe der Rückertstraße von dem Unbekannten angesprochen und nach dem Weg zum Klinikum gefragt. Angeblich als Dank für die Wegbeschreibung, legte der Täter seinem Opfer sodann eine Halskette um, bevor er eilig mit einem dunklen Pkw davonfuhr. Wie der Rentner kurz darauf feststellen musste, hatte ihm der Unbekannte dabei jedoch seine echte Goldkette, die er zuvor um den Hals getragen hatte, unauffällig abgenommen und gestohlen.

Der Trickdieb wurde als 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß und mit dunklem Bart beschrieben. In dem dunklen Auto, mit dem er davonfuhr, saß außerdem noch eine etwa 35 Jahre alte Frau auf der Rückbank. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter und das von ihm genutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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