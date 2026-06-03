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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Rund 100 Gramm Kokain bei Durchsuchung von Friseursalon sichergestellt: Mutmaßlicher Dealer wird Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Rund 100 Gramm Kokain sowie mehrere hundert Euro mutmaßliches Drogengeld haben die Ermittler der OE City der Kasseler Polizei am gestrigen Dienstagnachmittag bei der Durchsuchung eines Friseursalons in Kassel sichergestellt. Der 24 Jahre alte Inhaber steht im Verdacht, aus dem Laden heraus einen florierenden Handel mit harten Drogen zu betreiben. Er wurde festgenommen und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Tatverdächtige war im Zuge eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ins Visier der Ermittler geraten. Nachdem sich der Verdacht, dass er aus dem Salon heraus mit Kokain handele, unter anderem durch operative Maßnahmen weiter erhärtet hatte, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde dann gestern gegen 17:20 Uhr schlagartig vollstreckt. Dabei wurden die Ermittler der OE City von Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz, Direktion Nord, dem Polizeirevier Mitte sowie Angestellten der Stadtpolizei unterstützt. In einem Nebenraum des Friseursalons fanden die Beamten dann das Kokain mit einem Verkaufswert von rund 10.000 Euro sowie weiteres Bargeld, beides wurde sichergestellt. Der 24-jährige Tatverdächtige mit syrischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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