Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ertappte Zigarettendiebe flüchten nach Schüssen in weißem Kastenwagen: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden-Crumbach

Lohfelden (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Die Polizei wurde in der Nacht auf den heutigen Mittwoch nach Lohfelden-Crumbach gerufen, nachdem dort mehrere Täter auf dem Gelände einer Spedition einen Container aufgebrochen und daraus eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen hatten. Als sie dabei von einem Zeugen entdeckt wurden, schossen sie mehrmals in die Luft, bevor sie mit einem weißen Kastenwagen mit vermutlich ausländischem Kennzeichen flüchteten. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

Die Tat hatte sich gegen 23 Uhr in der Rosenstraße ereignet. Dort hatten zuvor mehrere bislang unbekannte Täter einen Container aufgebrochen und anschließend zahlreiche Kartons mit Zigarettenpäckchen aus dem Container in den Kastenwagen geladen, als sie von einem Firmenmitarbeiter ertappt wurden. Wie dieser einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, hatten die Diebe sodann vermutlich mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Der Zeuge sei daraufhin in ein Gebäude auf dem Firmengelände geflüchtet, während die Täter in den Transporter gestiegen und mit ihrer Beute über die Bergshäuser Straße in Richtung Crumbacher Straße davonfuhren. Die umgehend eingeleitete, groß angelegte Fahndung nach ihnen verlief leider ohne Erfolg.

Wer den Ermittlern Hinweise auf die Täter, zu denen keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, oder den von ihnen genutzten, weißen Kastenwagen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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