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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zu schwerem Unfall in Kassel-Oberzwehren: Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am 30.05.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6087239 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Oberzwehren:

Nachdem es am vergangenen Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Altenbaunaer Straße in Kassel mit vier Fahrzeugen und zahlreichen Verletzten kam, erreicht die Polizei nun die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 67-jährige Autofahrer infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Seine 69-jährige Beifahrerin, die bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Alle weiteren Verletzten konnten die Krankenhäuser am Tag nach dem Unfall wieder verlassen. Die Ermittlungen zum Ablauf und der Ursache des Unfalls dauern an.

Der schwere Unfall hatte sich an dem Freitagabend gegen 19:30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der 67-Jährige aus Kassel am Steuer eines VW stadteinwärts auf der Altenbaunaer Straße unterwegs. In Höhe der Brandgasse fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden BMW auf, der zu dieser Zeit seine Geschwindigkeit verlangsamt haben soll. Infolge des Auffahrunfalls kam der VW nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, wobei der 67-Jährige und seine Beifahrerin aus Kassel die schweren Verletzungen erlitten. Der BMW, der von einer 45-jährigen Frau aus Kassel gesteuert wurde, geriet nach der Kollision ins Schleudern, stieß frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen und touchierte noch einen Renault. Die 45-Jährige und die vier im Fahrzeug sitzenden Kinder im Alter von acht und neun Jahren sowie der 53-Jährige Skoda-Fahrer und die Insassen in seinem Pkw, eine 25-jährige Frau und ein dreijähriges Kind, alle aus Baunatal, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zum Teil in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die 51-jährige Frau aus Kassel am Steuer des Renault blieb unverletzt. Alle vier Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Zur Rekonstruktion des Unfalls ist auch ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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