PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ausgebüxte Kühe entern Notaufnahme von Krankenhaus

POL-NH: Ausgebüxte Kühe entern Notaufnahme von Krankenhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Acht ausgebüxte Kühe haben am heutigen Mittwochmorgen in Wolfhagen einen Ausflug gemacht und dabei für einiges Aufsehen gesorgt. Die Polizei war gegen 8:30 Uhr von einem Passanten wegen der freilaufenden Tiere verständigt worden, die zwischen Wolfhagen und Philippinenburg in Richtung Krankenhaus liefen. Noch bevor die Streife eintraf, waren zwei Kühe durch Helfer auf dem Parkplatz "festgesetzt" worden, während sechs neugierige Tiere bereits durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme in die Klinik marschiert waren. Anschließend liefen sie sogar durch das Treppenhaus in den 2. Stock. Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich von der Polizei verständigten Landwirt und Helfern konnten die tierischen Besucher schnell dingfest gemacht und wieder nach draußen gebracht werden. Mit einem Treibwagen ging es für die "Ausreißer" wieder zurück auf die rund einen Kilometer entfernte Weide, die sie erst wenige Stunden zuvor abenteuerlustig verlassen hatten. Verletzt wurden weder Menschen noch die Tiere, allerdings hinterließen sie offenbar angesichts der eigenen Aufregung verschiedene Ausscheidungen im Krankenhaus. Ob die Kühe der Klinik tatsächlich einen Besuch abstatten wollten oder sich nur verirrt hatten, bleibt wohl das Geheimnis des Vierbeiner.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 23:01

    POL-NH: Folgemeldung: Der Vermisste Daniel H. ist wieder da

    Kassel und Schwalm Eder Kreis (ots) - Die Suche nach dem seit 28.05. vermissten 39-Jährigen Daniel H. ist beendet. Er konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, die Fotos der Herrn H. aus den Berichterstattungen zu entfernen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren