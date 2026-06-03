Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ausgebüxte Kühe entern Notaufnahme von Krankenhaus

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Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Acht ausgebüxte Kühe haben am heutigen Mittwochmorgen in Wolfhagen einen Ausflug gemacht und dabei für einiges Aufsehen gesorgt. Die Polizei war gegen 8:30 Uhr von einem Passanten wegen der freilaufenden Tiere verständigt worden, die zwischen Wolfhagen und Philippinenburg in Richtung Krankenhaus liefen. Noch bevor die Streife eintraf, waren zwei Kühe durch Helfer auf dem Parkplatz "festgesetzt" worden, während sechs neugierige Tiere bereits durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme in die Klinik marschiert waren. Anschließend liefen sie sogar durch das Treppenhaus in den 2. Stock. Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich von der Polizei verständigten Landwirt und Helfern konnten die tierischen Besucher schnell dingfest gemacht und wieder nach draußen gebracht werden. Mit einem Treibwagen ging es für die "Ausreißer" wieder zurück auf die rund einen Kilometer entfernte Weide, die sie erst wenige Stunden zuvor abenteuerlustig verlassen hatten. Verletzt wurden weder Menschen noch die Tiere, allerdings hinterließen sie offenbar angesichts der eigenen Aufregung verschiedene Ausscheidungen im Krankenhaus. Ob die Kühe der Klinik tatsächlich einen Besuch abstatten wollten oder sich nur verirrt hatten, bleibt wohl das Geheimnis des Vierbeiner.

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