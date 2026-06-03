Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ladendieb mit 50 Päckchen Zigaretten in Kassel-Wehlheiden gefasst: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Mittäter

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zwei Ladendiebe hatten es am gestrigen Dienstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Wehlheiden auf Zigaretten abgesehen. Einen der flüchtigen Männer konnte die Polizei kurz nach der Tat in einer Straßenbahn festnehmen. Der 34-Jährige, der in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Höxter in Nordrhein-Westfalen untergebracht ist, hatte rund 50 Päckchen Zigaretten bei sich, die er zuvor entwendet hatte. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei bitten nun um Hinweise auf seinen flüchtigen Komplizen.

Gegen 15:20 Uhr hatten Mitarbeiter eines Discountermarktes in der Wittrockstraße den Notruf 110 der Polizei gewählt, nachdem die beiden Männer in einem vermeintlich unbeobachteten Moment eine größere Menge Zigaretten in eine Tasche sowie einen Korb gepackt hatten. Noch bevor die ersten hinzugeeilten Streifen in der Filiale eintrafen, hatten die Täter aber offenbar bemerkt, dass sie ertappt wurden. Durch einen Notausgang ergriffen sie die Flucht in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle. Nur wenige Minuten nach der Tat klickten dann jedoch bei dem 34-Jährigen die Handschellen, nachdem ihn die Beamten aufgrund der Personenbeschreibung in der Tram erkannt hatten. Der Ladendieb musste die Beamten auf das Revier begleiten, die Tüte mit den gestohlenen Zigaretten wurde sichergestellt.

Neben den laufenden Ermittlungen zu dem flüchtigen zweiten Täter, bittet die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Komplize des Festgenommenen war etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haut und trug eine schwarze Weste sowie eine kurze Hose. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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