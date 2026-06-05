Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mutmaßlich betrunkener Fahrer rammt Linienbus: Polizei sucht Businsassen und andere Autofahrer, die ausweichen mussten, als Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Donnerstagabend in Kassel-Bettenhausen ereignet hat und bei dem der mutmaßlich alkoholisierte Verursacher vom Unfallort flüchtete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der Fahrer eines Linienbusses einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, war er gegen 22:05 Uhr auf der L3460 zwischen der Lilienthalstraße und dem Platz der Deutschen Einheit unterwegs. Dabei befuhr er den linken von zwei Fahrstreifen, als plötzlich ein hinter ihm fahrender, grauer Audi Q3 trotz Überholverbots zum Überholen in den Gegenverkehr ausscherte. Wie der Busfahrer weiter schilderte, mussten dabei mehrere entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Wiedereinscheren sei der Audi dann mit dem Bus kollidiert. Obwohl er daraufhin ins Schleudern geriet, habe der Audi-Fahrer seinen Weg unbeirrt fortgesetzt und sei vom Unfallort geflüchtet. Noch während der Unfallaufnahme kam dann ein Mann zu Fuß an der Unfallstelle vorbei, auf den die Beschreibung des flüchtigen Verursachers zutraf und den die Beamten anschließend als den mutmaßlichen Fahrer identifizieren konnten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Der 44-Jährige aus dem Landkreis Kassel musste die Beamten für eine Blutentnahme auf das Revier begleiten, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Noch vor dem Eintreffen der Streife hatten die Insassen des Linienbusses, die als Zeugen in Betracht kommen, diesen verlassen und ihren Weg zu Fuß fortgesetzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten die Businsassen sowie die Fahrer der entgegenkommenden Autos, die teilweise ausweichen mussten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell