Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Borken: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3223 bei Großenenglis

Schwalm-Eder-Kreis (ots)

Am So., 07.06.26, gg. 17:42 Uhr, kam es auf der L3223 bei Großenenglis zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 46 Jähriger Mann auf der L3223 von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Pkw in den Tagebau einer Kiesgrube. Der Fahrzeugführer verstarb später in einem Krankenhaus. An dem Unfallfahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden und es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die genauen Umstände, welche zu dem Unfall geführt haben, werden aktuell untersucht. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

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