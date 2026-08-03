Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 2,7 Promille Kontrolle über Fahrzeug verloren - 2608005

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Velbert (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, verlor ein stark alkoholisiert Mann in Velbert die Kontrolle über sein Auto. Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:50 Uhr war ein 65-jähriger Deutsch-Pole mit seinem Ford Ecosport auf der Straße Zur Steinbeck unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 5a verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem geparkten Seat Ibiza. Der Seat wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach hinten geschoben und beschädigt, der Ford Ecosport drehte sich auf das Dach.

Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den 65-Jährigen aus dem Auto, er wurde nur leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung kam der Mann in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der Deutsch-Pole unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Krankhaus durchgeführt. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird

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