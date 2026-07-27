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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (688) Zwei Toyota RAV4 entwendet - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg/Zirndorf (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag auf Samstag (24./25.07.2026) zwei Toyota RAV4 in Nürnberg und Zirndorf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 09:15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Toyota RAV4 mit schwarzem Dach und dem amtlichen Kennzeichen N-YW 502, der in der Beckschlagergasse in Nürnberg geparkt war.

Zwischen Samstag, 00:00 Uhr, und 07:40 Uhr, entwendeten Unbekannte einen braunen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-MJ 3110, der unter einem Carport in der Thomas-Mann-Straße in Zirndorf abgestellt war.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe sowie der identischen Fahrzeugmodelle prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Beckschlagergasse in Nürnberg oder der Thomas-Mann-Straße in Zirndorf beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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