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POL-ME: Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2608007

POL-ME: Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2608007
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Langenfeld (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, wurde in Langenfeld ein Motorrad der Marke BMW gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntag stellte der 33-jährige Besitzer einer BMW S 1000 RR gegen 11:45 Uhr sein Motorrad auf einem Parkplatz an der Rheindorfer Straße in Höhe der Hausnummer 13 ab. Als er gegen 14 Uhr zurückkam, bemerkte er den Diebstahl der 12 Jahre alten Maschine mit Opladener Kennzeichen (OP).

Die Einsatzkräfte schrieben die Maschine zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Rheindorfer Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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