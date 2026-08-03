Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - 2608003

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Velbert (ots)

Am Freitag, 31. Juli 2026, kam es auf der Nevigeser Straße in Velbert zu einem schweren Unfall. Dabei wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr beabsichtigte ein 62-jähriger Mann aus Essen mit seinem BMW aus der Ausfahrt einer Waschstraße auf Höhe der Nevigeser Straße 212 zu fahren. Auf der Fahrbahn bildete sich zu dem Zeitpunkt ein Rückstau vor einer Baustellenampel.

Zeitgleich überholte ein 59-jähriger Velberter auf seiner Harley Davidson mehrere verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge, die sich vor der Baustellenampel befanden. Auf Höhe der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW, der zwischen den wartenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn gefahren war, sowie dem Motorrad.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

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