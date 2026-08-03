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POL-ME: 62-jährige Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2608002

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Langenfeld (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, stürzte in Langenfeld-Reusrath eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 7:30 Uhr befuhr die Frau aus Leverkusen mit ihrem Pedelec die Rheindorfer Straße in Richtung Rheinstraße. Als sie beabsichtigte, links in die Straße Am Wadenpohl einzubiegen, verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.

Die Frau wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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