POL-ME: Gitterroste von Regenabläufen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2607086
Hilden (ots)
In den vergangenen Wochen wurden mehrere Gitterroste von Regenabläufen in Hilden gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
In der Zeit von Montag, 29. Juni 2026, bis Freitag, 10. Juli 2026, wurden am Schwanenplatz und an der Kurt-Kappel-Straße insgesamt drei Gitterroste von den Straßenabläufen gestohlen.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt:
Wer hat in dem Zeitraum etwas Verdächtiges am Schwanenplatz beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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