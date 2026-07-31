Polizei Mettmann

POL-ME: Gitterroste von Regenabläufen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2607086

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Hilden (ots)

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Gitterroste von Regenabläufen in Hilden gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Zeit von Montag, 29. Juni 2026, bis Freitag, 10. Juli 2026, wurden am Schwanenplatz und an der Kurt-Kappel-Straße insgesamt drei Gitterroste von den Straßenabläufen gestohlen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt:

Wer hat in dem Zeitraum etwas Verdächtiges am Schwanenplatz beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

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