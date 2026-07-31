Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607085

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Wülfrath / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Donnerstag, 30. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19:30 und 5 Uhr auf ein Firmengelände an Robert-Bosch-Straße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Tor Zutritt und entwendeten mehrere Gitterboxen mit Rohrleitungen aus Schmelzbasalt. Bereits am Mittwoch, 29. Juli 2026, wurden die gleichen Teile in Gitterboxen von dem Firmengrundstück gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Donnerstag, 30. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19:30 und 7 Uhr in ein Reihenhaus an der Ina-Seidel-Straße in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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