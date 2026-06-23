Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Werkzeugmaschinen gestohlen, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in Borghorst zwischen Freitag (19.06.), 14.45 Uhr und Montag (22.06.), 06.50 Uhr ein Garagentor gewaltsam aufgebrochen.

Die Garage befindet sich im rückwärtigen Bereich einer ehemaligen Schule an der Kapellenstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Heckenschere der Marke Stiga, eine weitere Heckenschere und einen Laubgebläse der Marke Stihl sowie einen Benzinkanister. Der Schaden liegt nach Schätzungen im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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