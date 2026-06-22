PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Steinfurt, Anlagebetrug

Mettingen, Steinfurt (ots)

In Mettingen und in Steinfurt sind zwei Personen Opfer von Anlagebetrügern geworden.

In Mettingen brachte ein Mann einen Betrug zur Anzeige, nachdem er über mehrere Monate Geld investiert hatte - in dem Glauben, dieses an einer gewinnbringenden Krypto-Börse anzulegen.

Der Mann hatte im Internet von dieser Investitionsmöglichkeit erfahren und füllte einen Online-Anmeldebogen aus. Daraufhin meldete sich ein unbekannter Mann mit einer ausländischen Festnetznummer. Der Unbekannte wollte dem Mettinger angeblich bei der Geldanlage behilflich sein. Es folgten eine Startzahlung sowie eine Reihe weiterer Zahlungen.

Unter anderem behauptete der Unbekannte, die weiteren Zahlungen seien notwendig, um bestimmte Handelslizenzen zu kaufen oder um eine Auszahlung der Gewinne zu erhalten. Der Kontakt lief über einen Messengerdienst. Geld wurde dem Mettinger nie ausgezahlt. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Schließlich wurde dem Mann der Betrug bewusst.

In Steinfurt erfuhr ein Mann in einer Werbung von einer Anlagefirma. Er kam in Kontakt mit einem Unbekannten, der sich als Vertreter dieser Firma ausgab. Der Mann verlangte Geld für die Eröffnung eines Anlagekontos. Anschließend wurde dem Geschädigten ein angeblicher Anlageberater zugeordnet. Der Kontakt lief auch hier über einen Messangerdienst. Der "Anlageberater" handelte für den Steinfurter im Internet, nachdem er sich Zugriff auf das Konto des Geschädigten verschafft hatte.

Schließlich meldete sich die richtige Bank des Steinfurters. Dabei fiel der Betrug auf. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei warnt vor der Betrugsform Anlagebetrug. Seien Sie bei verlockenden Angeboten im Zusammenhang auf Kauf- oder Finanzgeschäfte, denen Sie im Internet oder den sozialen Medien begegnen, äußerst skeptisch. Hinter den Gewinnversprechen verbergen sich die Maschen von Cyberkriminellen. Die Kriminellen locken ihre Opfer auf gefälschte Anlageplattformen, alles sieht sehr seriös aus - doch es ist Betrug.

   -	Folgen Sie niemals Links, die Ihnen von Unbekannten geschickt 
werden.
   -	Geben Sie niemals sensible (Bank-)Daten preis.
   -	Unterbrechen Sie sofort den Kontakt und weitere Überweisungen, 
wenn Sie stetig zu neuen Investitionen animiert werden.
   -	Trauen Sie niemals angeblichen Websites, die Ihnen hohe 
"Gewinne" anzeigen.
   -	Seien Sie alarmiert, wenn der Kontakt über private Handynummern 
und/oder einen Messangerdienst läuft.
   -	Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte und/oder private 
Konten.
   -	Holen Sie sich bei dem geringsten Zweifel Rat und Hilfe bei 
Ihrer Hausbank, bei Freunden oder Verwandten oder direkt bei Ihrer 
örtlichen Polizeidienststelle.

Mehr Tipps gibt's hier:

https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

https://praevention.polizei.nrw/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:06

    POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

    Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (19.06.) gegen 03.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Antoniusstraße eingestiegen. Die Unbekannten lösten dabei einen Bewegungsmelder aus. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Terassentür, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten diverse Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:05

    POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Kfz, Portemonnaie entwendet

    Emsdetten (ots) - Am Freitag (19.06.) haben Unbekannte an einem grauen Mini-Cooper an der Straße Hemberger Damm die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Portemonnaie gestohlen. Der Wagen wurde gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt. Als die Fahrerin gegen 14.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe an der Beifahrertür fest. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:04

    POL-ST: Rheine, Fußgängerin schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

    Rheine (ots) - Am Donnerstagabend (18.06.) ist auf dem Borneplatz eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau aus Rheine war gegen 20.20 Uhr auf dem Borneplatz unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Osnabrücker mit einem E-Roller aus Richtung Bahnhof kommend in die Fußgängerzone. Als er an der Frau vorbeifuhr, touchierte er sie mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren