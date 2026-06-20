Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Autotransporter schlägt im Emder Hafen quer

Emden (ots)

In den Morgenstunden des 20.06.2026 kam es im Hafen Emden unwetterbedingt zum Bruch aller sog. Vorderleinen eines unter der Flagge Panamas fahrenden Autotransporters. Diese gaben bei Windböen, die in der Spitze bei über 150 km/h lagen, auf Grund der Bauart bedingt großen Angriffsfläche der Windbelastung nach, obwohl der Kapitän des Schiffes in Erwartung eines Unwetters das Ausbringen mehrerer zusätzlicher Vorder-und Achterleinen veranlasst hatte. Dadurch trieb das knapp 180 Meter lange Schiff ab. Erst durch den Einsatz mehrerer Schlepper und Fallenlassen beider Buganker konnte ein komplettes Querschlagen im Hafenbecken verhindert und ein sicheres Verholen an die Pier erreicht werden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

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