Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fußgängerin schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Rheine (ots)

Am Donnerstagabend (18.06.) ist auf dem Borneplatz eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.

Die Frau aus Rheine war gegen 20.20 Uhr auf dem Borneplatz unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Osnabrücker mit einem E-Roller aus Richtung Bahnhof kommend in die Fußgängerzone. Als er an der Frau vorbeifuhr, touchierte er sie mit seinem Roller. Die Rheinenserin stürzte daraufhin und verletzt sich schwer.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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