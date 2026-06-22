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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schwarzer Seat Ibiza beschädigt, Lkw flüchtig

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (18.06.) fuhr gegen 16.55 Uhr eine Frau in einem schwarzen Seat Ibiza auf der Laggenbecker Straße in Richtung Innenstadt. Sie wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste sie zunächst anhalten und warten.

Ein entgegenkommender Lkw touchierte im Vorbeifahren den Seat und beschädigte den linken Außenspiegel. Teile des Außenspiegels flogen durch das geöffnete Fenster der Fahrertür und verletzten die Fahrerin leicht.

Der Lkw, der ein gelbes Kennzeichen hatte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Lkw geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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