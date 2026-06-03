PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubüberfall auf dem Berliner Platz in Gütersloh

Gütersloh (ots)

(RB) - Am Mittwochabend, gegen 17:45 Uhr, wurde ein Polizeibeamter der sog. "City-Wache" in der Königstraße in Gütersloh zusammen mit zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes Gütersloh auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam, welche sich auf dem Berliner Platz ereignete. Der Polizeibeamte begab sich mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes umgehend zum Tatort, parallel dazu forderte er über Funk Unterstützung an. Im weiteren Einsatzverlauf, stellte sich heraus, dass es sich nicht nur lediglich um einen Streit handelte, sondern das ein 43 jähriger Gütersloher, Opfer eines versuchten Raubes geworden war. Dieser wurde von einem 20-jährigen Täter mit Pfefferspray und massiver körperlicher Gewalt angegangen, mit dem Ziel dem Opfer eine Tüte zu entreißen, in welcher sich eine hochwertige Armbanduhr befand. Weiterhin versuchte der Täter auch noch dem Opfer eine andere Uhr, welche dieser am Handgelenk trug, zu entreißen. Durch die Gewalteinwirkung wurde das Opfer leicht verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens zur Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Täter wurde durch die zur Unterstützung gerufenen Polizisten vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 10:46

    POL-GT: Auto überschlagen - zwei Verletzte bei Unfall in Borgholzhausen

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen - Dienstagnachmittag (02.06., 14.13 Uhr) befuhr ein 90-jähriger Mann mit einem Opel Mokka die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Werther (Westf.). Begleitet wurde er von einer 86-jährigen Frau. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann in Höhe der Straße In der Lake nach rechts von der Straße ab, geriet auf den Grünstreifen und ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:13

    POL-GT: Einbrecher durch Zeugen verschreckt

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Ein Einbrecher wurde in der Nacht zu Mittwoch (03.06., 01.20 Uhr) kurz nachdem er in eine Senioreneinrichtung an der Straße Am Pulverbach einstieg, durch einen Zeugen verschreckt. Der bislang unbekannte Mann hebelte den Ermittlungen nach zuvor ein Fenster auf. Durch dieses flüchtete er unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren