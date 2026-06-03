Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubüberfall auf dem Berliner Platz in Gütersloh

Gütersloh (ots)

(RB) - Am Mittwochabend, gegen 17:45 Uhr, wurde ein Polizeibeamter der sog. "City-Wache" in der Königstraße in Gütersloh zusammen mit zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes Gütersloh auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam, welche sich auf dem Berliner Platz ereignete. Der Polizeibeamte begab sich mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes umgehend zum Tatort, parallel dazu forderte er über Funk Unterstützung an. Im weiteren Einsatzverlauf, stellte sich heraus, dass es sich nicht nur lediglich um einen Streit handelte, sondern das ein 43 jähriger Gütersloher, Opfer eines versuchten Raubes geworden war. Dieser wurde von einem 20-jährigen Täter mit Pfefferspray und massiver körperlicher Gewalt angegangen, mit dem Ziel dem Opfer eine Tüte zu entreißen, in welcher sich eine hochwertige Armbanduhr befand. Weiterhin versuchte der Täter auch noch dem Opfer eine andere Uhr, welche dieser am Handgelenk trug, zu entreißen. Durch die Gewalteinwirkung wurde das Opfer leicht verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens zur Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Täter wurde durch die zur Unterstützung gerufenen Polizisten vorläufig festgenommen.

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