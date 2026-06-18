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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Diebstahl von Baustelle

Nordwalde (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (16.06.), 16.00 Uhr und Mittwoch (17.06.), 06.55 Uhr haben Unbekannte von einer Baustelle Kabeltrommeln und ein Baustellenradio gestohlen.

Die Baustelle befindet sich an der Straße Am Bahnhof, in der Nähe der Straße Grüner Grund. Die Täter hebelten das Schloss eines Baucontainers auf, der auf dem Vorplatz der Baustelle steht. Aus dem Container entwendeten die Unbekannten die Gegenstände. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich an die Wache in Greven zu wenden, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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