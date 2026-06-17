Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Rheine (ots)

Betrüger haben mit einem Schockanruf einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet.

Eine unbekannte Anruferin meldete sich am Montagnachmittag (15.06.) bei einer Seniorin aus Rheine. Die Anruferin gab sich als Polizeikommissarin aus. Angeblich habe die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau so schwer verletzt wurde, dass sie nun in Lebensgefahr schwebe.

Am Telefon war dann eine Frau, die stark weinte und sich wie die Tochter der Geschädigten anhörte. Die "Polizeikommissarin" sagte, die Seniorin solle nun eine Kaution bezahlen, damit ihre Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Ein Mann würde das Geld abholen. Das gesamte Gespräch fand - wie bereits bei Betrugsfällen Anfang des Monats in Hörstel, Lotte und Recke - auf Russisch, der Muttersprache des Opfers statt.

An der Wohnanschrift der Seniorin erschien im Verlauf des Nachmittags ein Mann, der sich als "Artur" ausgab. Auch er sprach russisch. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte dunkelblonde kurze Haare und trug eine graue kurze Hose sowie ein graues T-Shirt.

Später besuchte die richtige Tochter die Geschädigte. Dann flog der Betrug auf. Die Geschädigte hatte einen mittleren vierstelligen Eurobetrag übergeben.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Verhinderung solcher Betrugsfälle. Klären Sie Ihre Angehörigen und Freunde über diese Masche auf. Sensibilisieren Sie Ihr privates Umfeld und bieten Sie Ihre Hilfe an. Aufklärung schützt!

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