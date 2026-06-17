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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Kfz

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (16.06.) an einem Fiat Panda die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen einen Koffer samt Inhalt entwendet.

Der Wagen wurde gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Laurenzstraße 41 abgestellt. Als der Fahrer gegen 14.20 Uhr zu dem Wagen zurückkam, stellte er den Schaden fest. Die Unbekannten stahlen den Koffer aus dem Kofferraum des Wagens. Darin befanden sich unter anderem ein I-Pad, ein Laptop und ein Haarfön der Marke Dyson. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz der Laurenzstraße 41 etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02552/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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