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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag (15.06.), 16.15 Uhr und Dienstag (16.06), 06.30 Uhr eine Rüttelplatte an einem Mehrfamilienhaus an der Breite Straße gestohlen.

An dem Haus, das im Bereich Anton-Rosen-Gängesken und der Heldermannstraße liegt, finden aktuell Bauarbeiten statt. Die Rüttelplatte befand sich auf dem Parkplatz hinter dem Haus. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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