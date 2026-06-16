PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Suche nach Tatverdächtigen mit Fotos - Betrug in Elektrofachmarkt

Steinfurt (ots)

Zwei Tatverdächtige werden jetzt nach einem Betrug am 19.08.2025 mithilfe von Fotos gesucht.

Die beiden Männer entnahmen gegen 18.10 Uhr im Media Markt vier In-Ear- und einen Over-Ear-Kopfhörer. Beim Bezahlen an der Kasse wurde der Kassierer durch gestenreiches Artikulieren abgelenkt, so dass einer der Tatverdächtigen einen Teil des Bargeldes bei sich behielt. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.

Die beiden Männer waren schlank und hatten schwarze Haare. Der eine trug ein kurzärmeliges graues Hemd mit weißem Muster, Bluejeans und dunkle Turnschuhe mit weißem Rand. Der andere hatte ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt, eine rosafarbene kurze Hose mit unbekanntem Aufdruck und schwarze Sandaletten an . Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9 38 42 15. Fotos der Tatverdächtigen sind auf unserer Fahndungsseite zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206782

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 13:24

    POL-ST: Kreis Steinfurt, Verkehrskontrollen auf der B54

    Kreis Steinfurt (ots) - Fahrer unter Drogeneinfluss, ohne gültige Fahrerlaubnis, ohne Gurt oder mit Handy am Ohr: Die Polizei hat am Montag (15.06.) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr Verkehrskontrollen auf der B54 durchgeführt - und dabei diverse Verstöße festgestellt. Beteiligt waren neben dem Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde auch der Zoll, die Bundespolizei und die Führerscheinstelle Steinfurt. ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:03

    POL-ST: Wettringen, ein Einbruch in Geschäft sowie ein versuchter Einbruch, Bargeld gestohlen

    Wettringen (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (15.06.) in ein Geschäft an der Hügelstraße eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt in der Mittagspause des Geschäfts, zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie stahlen aus einer Kasse Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:02

    POL-ST: Laer, Carport und Schuppen abgebrannt, hoher Sachschaden

    Laer (ots) - An der Pohlstraße ist in der Nacht zu Dienstag (16.06.) um kurz vor 03.30 Uhr ein Carport aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf den angrenzenden Schuppen über. Beide Gebäude gerieten in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften aus. Carport und Schuppen brannten bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren