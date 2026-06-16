Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Suche nach Tatverdächtigen mit Fotos - Betrug in Elektrofachmarkt

Steinfurt (ots)

Zwei Tatverdächtige werden jetzt nach einem Betrug am 19.08.2025 mithilfe von Fotos gesucht.

Die beiden Männer entnahmen gegen 18.10 Uhr im Media Markt vier In-Ear- und einen Over-Ear-Kopfhörer. Beim Bezahlen an der Kasse wurde der Kassierer durch gestenreiches Artikulieren abgelenkt, so dass einer der Tatverdächtigen einen Teil des Bargeldes bei sich behielt. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.

Die beiden Männer waren schlank und hatten schwarze Haare. Der eine trug ein kurzärmeliges graues Hemd mit weißem Muster, Bluejeans und dunkle Turnschuhe mit weißem Rand. Der andere hatte ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt, eine rosafarbene kurze Hose mit unbekanntem Aufdruck und schwarze Sandaletten an . Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9 38 42 15. Fotos der Tatverdächtigen sind auf unserer Fahndungsseite zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/206782

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