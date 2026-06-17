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Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfall, Beifahrerin schwer verletzt

Laer (ots)

Am Dienstag (16.06.) ist die Polizei gegen 11.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L550 gerufen worden.

Ein 24-jähriger Steinfurter fuhr mit einem Ford Transit auf der L550 von Holthausen kommend in Richtung Laer. Etwa in Höhe der Einmündung zur Straße Vowinkel kam der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford geriet in den Grünstreifen. Der Fahrer versuchte gegenzulenken, kam mit dem Wagen aber in den linksseitigen Graben und kam dort zum Stehen.

Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Steinfurt, wurde schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

An dem Ford Transit entstand ein Totalschaden.

Die L550 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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