Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Streit im Gewahrsam

Frankenthal (ots)

Am 21.03.2026 um 18:11 Uhr gerieten ein 30-jähriger Mann mit seinem 61-jährigen Nachbarn in der Albertstraße in Frankenthal zunächst in Streit. Im Verlauf des Streits trat der 30-Jährige dem 61-Jährigen ans Bein. Anschließend holte er sich ein Küchenmesser aus seiner Wohnung und bedrohte den 61-Jährigen damit. Da der junge Mann sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Das Messer wurde durch die Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.

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