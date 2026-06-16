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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwarz-orangenes Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

POL-EL: Lingen - Schwarz-orangenes Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht
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Lingen (ots)

Im Zusammenhang mit der Brandserie im Mai wurde im Stadtgebiet durch einen der mutmaßlichen Täter ein schwarz-oranges Fahrrad entwendet. Das Fahrrad konnte inzwischen von der Polizei sichergestellt werden. Wer Hinweise zu dem schwarz-orangen Fahrrad machen kann oder Eigentümer ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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