Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Schwarz-orangenes Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht
Lingen (ots)
Im Zusammenhang mit der Brandserie im Mai wurde im Stadtgebiet durch einen der mutmaßlichen Täter ein schwarz-oranges Fahrrad entwendet. Das Fahrrad konnte inzwischen von der Polizei sichergestellt werden. Wer Hinweise zu dem schwarz-orangen Fahrrad machen kann oder Eigentümer ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.
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Huyen-Anh Nguyen
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