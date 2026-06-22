Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Radfahrer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Sonntag (21.06.) ist gegen 07.50 Uhr ein 60-jähriger Radfahrer im Bereich des Kreisverkehrs Mühlenstraße / Am Brink leicht verletzt worden.

Dem Radfahrer, der in Richtung Münsterstraße fuhr, kam ein anderer Radfahrer entgegen, der auf der falschen Straßenseite fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 60-Jährige dem Falschfahrer aus und stürzte. Er verletzte sich leicht.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der flüchtige Radfahrer war etwa 15 bis 20 Jahre alt, hatte dunkle, kurze gelockte Haare und war mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

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