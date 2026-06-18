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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schulwegunfall, 11-Jährige leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Zu einer Kollision eines Pkw mit einem Fahrrad ist es am Mittwoch (17.06.) im Kreisverkehr Emsdettener Straße / Am Rathaus gekommen.

Ein 60-jähriger Steinfurter fuhr gegen 14.55 Uhr auf der Emsdettener Straße, aus Richtung Emsdetten kommend. Nach ersten Erkenntnissen hielt er zunächst am Kreisverkehr an, um anschließend in diesen einzufahren. Zur selben Zeit war eine 11-jährige Steinfurterin mit ihrem Rad auf der falschen Radfahrseite aus Richtung Schule am Buchenberg ebenfalls in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als der Pkw-Fahrer in den Kreisverkehr fuhr, radelte auch das Mädchen über den Radfahrstreifen in den Kreisverkehr. Es kam zur Kollision und das Mädchen stürzte. Dabei verletzte sich die 11-Jährige leicht.

An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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