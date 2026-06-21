Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Wochenende 2-mal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitagabend um 22:09 Uhr forderte die Feuerwehr Herdecke über die Kreisleitstelle Unterstützung bei einem Dachstuhlbrand an. Von der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde daraufhin die Löscheinheit Alt-Wetter mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Die ehrenamtlichen Kräfte rückten umgehend aus und fuhren einen Bereitstellungsraum auf der Dortmunder Landstraße an. Da durch ein schnelles und gezieltes Eingreifen der Herdecker Kameradinnen und Kameraden der Brand nach kurzer Zeit "unter Kontrolle" gebracht werden konnte, mussten die Kräfte nicht tätig werden und konnten bereits nach 15 Minuten wieder an den Standort zurückkehren.

Im Rahmen eines bestehenden Konzeptes zur Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war zudem ein Pressesprecher der Feuerwehr Wetter (Ruhr) an der Einsatzstelle und unterstützte die Herdecker Kollegen. Für weitere Informationen zu diesem Einsatz verweisen wir auf die Pressestelle der Feuerwehr Herdecke.

Kurz vor Beginn des 2. Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft wurde am Samstagabend um 21:44 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter in die Rosenstraße alarmiert. Dort sollte sich eine Person in ca. 7 m Höhe auf einem Baum befinden und nicht mehr allein herunterkommen können. Die ehrenamtlichen Kräfte erkundeten direkt nach ihrem Eintreffen die Einsatzstelle und fanden die Person unverletzt vor. Über eine Steckleiter wurde die Person aus ihrer Lage gerettet und hatte nach kurzer Zeit wieder festen Boden unter den Füßen. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach circa 1 Stunde beenden.

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