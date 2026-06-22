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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Kfz, Portemonnaie entwendet

Emsdetten (ots)

Am Freitag (19.06.) haben Unbekannte an einem grauen Mini-Cooper an der Straße Hemberger Damm die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Portemonnaie gestohlen.

Der Wagen wurde gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt. Als die Fahrerin gegen 14.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe an der Beifahrertür fest. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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