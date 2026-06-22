Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (19.06.) gegen 03.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Antoniusstraße eingestiegen. Die Unbekannten lösten dabei einen Bewegungsmelder aus.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Terassentür, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten diverse Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

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