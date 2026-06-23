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Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (21.06.), 16.00 Uhr und Montag (22.06.), 13.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Straße Hasenhügel eingestiegen.

Die Täter verschafften sich über ein Gartentor Zugang zum Grundstück, das in der Nähe des Kaiserwegs liegt. Am Haus hebelten sie nach ersten Erkenntnissen eine Tür auf. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlen Schränke sowie Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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