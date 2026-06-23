PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Hörstel, Diebstähle aus Pkw, Zeugen gesucht

Emsdetten, Hörstel (ots)

Am Montag (22.06.) haben Unbekannte in Emsdetten und Hörstel die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen und daraus Gegenstände entwendet.

In Emsdetten stellte die Fahrerin eines VW Golf gegen 08.30 Uhr ihren Wagen auf einem Parkplatz an der Anschrift Hollingen 18 ab. Als die Frau gegen 09.40 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen war. Aus dem Wagen stahlen die Täter einen Rucksack.

In Hörstel hat haben Unbekannte an einem BMW die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.40 Uhr unterhalb der Kanalbrücke am Schwarzen Weg. Aus dem Wagen entwendeten die Täter eine Geldbörse.

Die genauen Schadenshöhen sind in beiden Fällen noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415 oder Rheine (für Hörstel), Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:17

    POL-ST: Mettingen, Steinfurt, Anlagebetrug

    Mettingen, Steinfurt (ots) - In Mettingen und in Steinfurt sind zwei Personen Opfer von Anlagebetrügern geworden. In Mettingen brachte ein Mann einen Betrug zur Anzeige, nachdem er über mehrere Monate Geld investiert hatte - in dem Glauben, dieses an einer gewinnbringenden Krypto-Börse anzulegen. Der Mann hatte im Internet von dieser Investitionsmöglichkeit erfahren und füllte einen Online-Anmeldebogen aus. Daraufhin ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:06

    POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

    Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (19.06.) gegen 03.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Antoniusstraße eingestiegen. Die Unbekannten lösten dabei einen Bewegungsmelder aus. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Terassentür, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten diverse Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:05

    POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Kfz, Portemonnaie entwendet

    Emsdetten (ots) - Am Freitag (19.06.) haben Unbekannte an einem grauen Mini-Cooper an der Straße Hemberger Damm die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Portemonnaie gestohlen. Der Wagen wurde gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt. Als die Fahrerin gegen 14.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe an der Beifahrertür fest. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren