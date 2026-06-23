Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Hörstel, Diebstähle aus Pkw, Zeugen gesucht

Emsdetten, Hörstel (ots)

Am Montag (22.06.) haben Unbekannte in Emsdetten und Hörstel die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen und daraus Gegenstände entwendet.

In Emsdetten stellte die Fahrerin eines VW Golf gegen 08.30 Uhr ihren Wagen auf einem Parkplatz an der Anschrift Hollingen 18 ab. Als die Frau gegen 09.40 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen war. Aus dem Wagen stahlen die Täter einen Rucksack.

In Hörstel hat haben Unbekannte an einem BMW die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.40 Uhr unterhalb der Kanalbrücke am Schwarzen Weg. Aus dem Wagen entwendeten die Täter eine Geldbörse.

Die genauen Schadenshöhen sind in beiden Fällen noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415 oder Rheine (für Hörstel), Telefon 05971/938-4215.

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