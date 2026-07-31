Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Dachdecker betrügen Seniorin: Polizei bittet um Hinweise - 2607084

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Ratingen (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, wurde eine 82-jährige Ratingerin von zwei falschen Dachdeckern betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr klingelten an der Haustür der Ratingerin am Ambrosiusring zwei vermeintliche Handwerker. Sie behaupteten, etwas am Dach reparieren zu müssen und traten ein. Nachdem sie angeblich die Dachziegel und den Kamin überprüft hatten, forderten sie eine Summe in mittlerer dreistelliger Höhe, die die Seniorin bezahlte. Erst später wurde die 82-Jährige misstrauisch und stellte fest, dass keine entsprechenden Arbeiten ausgeführt wurden beziehungsweise überhaupt nötig gewesen wären. Daher erstattete die Frau richtigerweise Anzeige.

Sie beschreibt die Täter wie folgt:

1. Täter

- dünne Figur - europäisches Erscheinungsbild

2. Täter

- ungefähr 1,80 Meter groß - normale Figur

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zu der genannten Zeit am Ambrosiusring etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie sich an der Haustür auf keine Geschäfte mit vermeintlichen Handwerkerinnen und Handwerkern ein, die unangemeldet bei Ihnen klingeln! Willigen Sie nicht ein, wenn Fremde Arbeiten an Ihrem Haus durchführen möchten, die Sie nicht im Vorfeld beauftragt haben.

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