POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - 2607082
Velbert (ots)
Am Mittwoch, 29. Juli 2026, verunfallte in Velbert-Mitte ein 67-jähriger Autofahrer mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 14:45 Uhr war der 67-jährige Velberter mit seinem Skoda Superb auf der Siemensstraße in Richtung Langenberger Straße unterwegs, als er nach eigenen Angaben wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen drei am rechten Straßenrand geparkte Fahrzeuge stieß. Der BMW 3er, BMW 320d und Chevrolet Matiz wurden stark beschädigt.
Alarmierte Rettungskräfte untersuchten den 67-Jährigen vor Ort und brachten ihn zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell