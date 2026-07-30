Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - 2607082

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Velbert (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, verunfallte in Velbert-Mitte ein 67-jähriger Autofahrer mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:45 Uhr war der 67-jährige Velberter mit seinem Skoda Superb auf der Siemensstraße in Richtung Langenberger Straße unterwegs, als er nach eigenen Angaben wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen drei am rechten Straßenrand geparkte Fahrzeuge stieß. Der BMW 3er, BMW 320d und Chevrolet Matiz wurden stark beschädigt.

Alarmierte Rettungskräfte untersuchten den 67-Jährigen vor Ort und brachten ihn zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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