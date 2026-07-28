Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607081

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Mettmann / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, gegen 12:30 Uhr, bis Montag, 27. Juli 2026, gegen 7:40 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Werkstatt eines Seniorenheims an der Talstraße in Höhe des Südrings in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Werkzeug gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, gegen 8 Uhr, bis Montag, 27. Juli 2026, gegen 8 Uhr, haben noch unbekannte Täterinnen oder Täter einen Anhänger, der an der Robert-Koch-Straße in Höhe des Hausnummer 22 in Langenfeld-Reusrath geparkt stand, gestohlen. Sie öffneten gewaltsam das Anhängerschloss und entwendeten den Bootstransporter mit Gladbacher Kennzeichen (GL).

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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