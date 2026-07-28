Polizei Mettmann

POL-ME: Homejacking: Auto bei Einbruch gestohlen - 2607080

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In der Nacht auf Montag, 27. Juli 2026, wurde in Hilden bei einem Einbruch in ein Reihenhaus ein Auto gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Zeit von Sonntagabend, 26. Juli 2026, gegen 23 Uhr, bis Montagmorgen, 27. Juli 2026, gegen 10 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Beethovenstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Haustür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Die Unbekannten entwendeten den Autoschlüssel für einen vor dem Haus geparkten grauen Peugeot 308 mit Neusser Kennzeichen (NE) und stahlen diesen. Als einem Verwandten am Montagvormittag der Diebstahl auffiel, alarmierte er die Polizei, die das 15 Jahre alte Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Montag, 27. Juli 2026, etwas Verdächtiges an der Beethovenstraße in Hilden beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell