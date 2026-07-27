Polizei Mettmann

POL-ME: Fünf Festnahmen nach Einbruch in Zulassungsstelle - 2607079

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Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Montag, 27. Juli 2026, nahm die Polizei fünf mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat in Langenfeld fest. Die jungen Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren sollen zuvor an einem Einbruch in die Zulassungsstelle des Kreises Mettmann im Langenfelder Rathaus beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei auf einen Einbruch in die Zulassungsstelle des Kreises Mettmann am Konrad-Adenauer-Platz aufmerksam. Durch das gewaltsame Eindringen der Tatverdächtigen wurde ein Alarm ausgelöst. Die fünf Tatverdächtigen jungen Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren flüchteten vom Tatort mit zwei Fahrzeugen und konnten kurz darauf festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen sie gewaltsam in die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle ein und brachen mehrere Rollcontainer auf. In den Fluchtfahrzeugen stellte die Polizei mehrere Blanko-Zulassungsunterlagen, Plaketten, gestohlene Kennzeichen sowie Einbruchswerkzeug fest. Das Diebesgut sowie die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Bei den tatverdächtigen Männern handelt es sich um einen 20-jährigen Mazedonier, drei Deutsche im Alter von 21, 23 und 25 Jahren sowie einen 19-jährigen Deutsch-Libanesen. Alle fünf Tatverdächtige sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Derzeit wird geprüft, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden.

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